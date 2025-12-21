Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:57, 21 декабря 2025Мир

Объявлено о предложении России капитулировать

Врио постпреда при ОБСЕ Буякевич: Европа предлагает России капитулировать
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Коллективная Европа предлагает России капитулировать. Об этом предложении европейских стран объявил врио постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, его цитирует РИА Новости.

По словам Буякевича, ЕС не призывает к миру, единственное, что требует Евросоюз — прекращения огня со стороны Москвы.

«По сути, коллективная Европа, за исключением венгров, под руководством Лондона предлагает России условия капитуляции и ничего больше. А это априори предполагает продолжение боевых действий», — заявил он.

Ранее сообщалось, что во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос об ответственности за смерти людей на спецоперации фразой «не мы начали войну».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о предложении России капитулировать

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Избившая фигуристку Костылеву мать рассказала об уходе дочери от Плющенко

    Советник гендиректора HeadHunter впал в кому после пластической операции

    Россиян предупредили о коварстве конфет с алкогольной начинкой

    Песков раскрыл планы Путина по звонкам Трампу

    Кремль объявил о двусторонних встречах с участием Путина

    Помощник Путина высказался о встрече представителей России, США и Украины

    В Подмосковье женщина ездила с собакой в машине и попалась на экстремизме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok