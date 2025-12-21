Реклама

Одна страна Европы выделит Украине деньги на оружие

Шмыгаль: Португалия выделит 50 миллионов евро на закупки оружия для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Португалия выделит 50 миллионов евро на закупки оружия для Киева по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС.

«Выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь», — сказал он.

Уточняется, что программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. В ее рамках союзники по Североатлантическому альянсу закупают вооружения из американских запасов.

Ранее Шмыгаль заявил, что 15 западных государств взяли новые обязательства в отношении Киева в 2026 году. По его словам, наибольшую роль должна будет сыграть Германия.

