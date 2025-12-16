Реклама

23:20, 16 декабря 2025Бывший СССР

Запад расписал обязанности по помощи Украине на миллиарды евро

Шмыгаль: 15 государств взяли новые обязательства в отношении Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В ходе сегодняшнего заседания контактной группы в формате «Рамштайн» 15 государств взяли новые обязательства в отношении Киева в 2026 году. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает издание «Страна».

Наибольшую роль должна будет сыграть Германия. Берлин выделит 11,5 миллиарда евро на поддержку обороны Украины, в основном средства пойдут на системы противовоздушной обороны (ПВО), беспилотную авиацию и артиллерийские боеприпасы. Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS-T.

Норвегия согласилась заплатить около 7 миллиардов долларов на общую военную помощь. Нидерланды потратят 700 миллионов евро на БПЛА, в том числе 400 миллионов — на изделия украинского производства.

Великобритания рассчитывает усилить возможности ПВО Украины на 600 миллионов фунтов. Эстония, Латвия и Литва запланировали помощь на уровне не менее 0,25 процента ВВП (142, 110 и 220 миллионов евро соответственно).

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал поставки Украине «большого количества» управляемых ракет Sidewinder.

