Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 16 декабря 2025Мир

Германия анонсировала поставки Украине «большого количества» ракет

Писториус: Германия поставит Украине большое количество ракет Sidewinder
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dave Martin / Reuters

Глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал поставки Украине управляемых ракет Sidewinder. Его слова передает издание Corriere della Sera.

«В следующем году будет поставлено большое количество ракет класса "воздух-воздух" Sidewinder из запасов бундесвера», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Берлин уже отправил Киеву две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и девятую систему IRIS-T.

Ранее сообщалось, что Германия намерена расширить военное сотрудничество с Киевом и начать производство вооружений, разработанных на Украине, на своей территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите с Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Президент Финляндии заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    В Нидерландах раскрыли подробности последней помощи Украине

    Германия анонсировала поставки Украине «большого количества» ракет

    В Европе раскрыли опасения Зеленского по поводу мирного плана США

    В Кремле шуткой ответили на вопрос о планах «коалиции желающих»

    Сафронов раскрыл судьбу своей легендарной квартиры

    ФИФА назвала лучшего футболиста года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok