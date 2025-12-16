Германия анонсировала поставки Украине «большого количества» ракет

Писториус: Германия поставит Украине большое количество ракет Sidewinder

Глава Минобороны Германии Борис Писториус анонсировал поставки Украине управляемых ракет Sidewinder. Его слова передает издание Corriere della Sera.

«В следующем году будет поставлено большое количество ракет класса "воздух-воздух" Sidewinder из запасов бундесвера», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Берлин уже отправил Киеву две системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и девятую систему IRIS-T.

Ранее сообщалось, что Германия намерена расширить военное сотрудничество с Киевом и начать производство вооружений, разработанных на Украине, на своей территории.