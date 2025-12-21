Реклама

02:56, 21 декабря 2025

Оценены шансы Зеленского победить на выборах

Сербский журналист Бойич: У Зеленского нет шансов победить на выборах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского нет шансов победить на выборах, заявил сербский журналист Марио Бойич в беседе с РИА Новости.

«Не существует шанса, что он победит на каких-либо выборах, поэтому ЕС и Зеленский хотят, чтобы война продолжалась все дольше, и поэтому украинцы должны выйти на улицы как можно раньше», — подчеркнул журналист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить безопасность при проведении выборов на Украине. Он также подчеркнул, что граждане Украины, проживающие на российских территориях, тоже должны иметь возможность проголосовать.

До этого стало известно, что власти Украины допустили отказ от членства в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией.

