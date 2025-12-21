Реклама

12:37, 21 декабря 2025Экономика

Продажи масок с Долиной выросли в шесть раз за два месяца

Wildberries: Продажи масок с Ларисой Долиной выросли в шесть раз за два месяца
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Продажи товаров с изображением певицы Ларисы Долиной на Wildberries существенно выросли за последние два месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

«"Эффект Долиной" отразился на продажах на Wildberries. Хотя товары с изображением певицы и не пользуются массовым спросом, но по сравнению с "доскандальным" периодом за период с 1 ноября по 18 декабря ряд некоторых товаров показал крайне высокую динамику продаж», — говорится в сообщении.

За последние два месяца продажи постеров с Долиной выросли в 7,5 раза, картонных масок — в шесть раз, ростовых кукол — в четыре. При этом спрос на виниловые пластинки и CD-альбомы певицы сократился до нуля. В РВБ пояснили, что абсолютные цифры их продаж в сентябре-октябре были невелики. Аналитики также отметили, что некоторые товары, например постеры с автографом Долиной, продаются со значительными скидками — до 95 процентов.

Для анализа использовались данные за 1 ноября — 18 декабря. Их сравнивали со сведениями от 1 сентября — 18 октября 2025 года.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев оценил последствия «эффекта Долиной» на отечественном рынке жилья. По наблюдениям эксперта, россияне ставят на паузу те сделки, где продавцом выступает пожилой и одинокий человек с единственным жильем.

