Эффект от «схемы Долиной» на рынок жилья в России оценили

Риелтор Апрелев: Россияне перестали покупать жилье у одиноких пенсионеров

Россияне воздерживаются от покупки квартир у пенсионеров. О последствиях «эффекта Долиной» на отечественный рынок жилья изданию RT рассказал почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По наблюдениям эксперта, россияне ставят на паузу те сделки, где продавцом выступает пожилой и одинокий человек с единственным жильем. Однако такого рода рискованные продажи не превышают 0,1 процента от общего числа сделок, отметил Апрелев. Необходимости в кардинальном изменении процедуры заключения сделок и обязательном применении полиграфа риелтор не видит, ведь в большинстве случаев квартиры продают люди, которые знают, куда переедут после продажи.

«99,9 процента сделок — все абсолютно понятные, прозрачные, адекватные, они не несут в себе рисков. Поэтому никакого смысла направлять 99,9 процента на полиграф нет», — заявил Апрелев. От сделок с рискованными продавцами россиянам проще вовсе отказаться, заключил он.

Ранее россиянам дали совет, как минимизировать риски остаться без жилья по «схеме Долиной». Гарантированного способа нет, однако покупателям стоит проводить сделку с оценкой недвижимости и проверять заранее, есть ли у продавца родственники, прописанные либо заинтересованные в квартире.