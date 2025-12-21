Раскрыты темы переговоров по Украине в Майами

Уиткофф: США и Украина обсудили в Майами план Трампа и гарантии безопасности

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф рассказал, какие темы были рассмотрены на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Майами. Об этом он написал в социальной сети Х.

Уиткофф раскрыл темы переговоров в Майами и рассказал, что США и Украина обсудили мирный план американского президента Дональда Трампа, а также гарантии безопасности.

В той же публикации Уиткофф оценил переговоры по Украине. Он назвал их продуктивными и конструктивными. Уиткофф подчеркнул, что мир на Украине должен стать основой для стабильного будущего.