Уиткофф оценил переговоры по Украине

Уиткофф назвал переговоры по Украине в Майами продуктивными и конструктивными

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры по Украине в Майами продуктивными и конструктивными. Об этом он рассказал в соцсети X.

«За последние три дня во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами», — написал он.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица заявил, что переговоры между представителями Украины и США в Майами, прошедшие в субботу, зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта.