Россия нанесла удар по военно-промышленному комплексу Украины

ВС России нанесли удар по ВПК Украины и используемым ВСУ объектам энергетики

Российские войска нанесли удар по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины и объектам энергетики, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар попали также объекты транспортной и складской инфраструктуры ВСУ, а кроме них — места сборки беспилотников.

Удары по украинским объектам наносили авиация, войска беспилотных систем и ракетные войска, а также артиллерия.

Ранее стало известно о признаках подготовки ВСУ мощной атаки на Россию. По словам военкора Юрия Котенка, на это может указывать пауза в налетах беспилотников на российские регионы.