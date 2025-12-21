Реклама

12:25, 21 декабря 2025

Стало известно о признаках подготовки ВСУ мощной атаки на Россию

Военкор Котенок: Пауза в атаках ВСУ по РФ может говорить о подготовке налета
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли «паузу» в атаках на российские регионы, и это может являться признаком готовящегося масштабного налета. Это стало известно из публикации военкора Юрия Котенка в Telegram.

По словам военного корреспондента, за ночь над Россией были сбиты всего три беспилотника — два над Волгоградской областью и один над Ростовской. Котенок отметил, что этот факт не имеет отношения к жестам доброй воли или готовности пойти на деэскалацию конфликта.

«После них (пауз), как правило, следует масштабный налет, нередко сопряженный с попытками украинских нацистов дотянуться до Москвы», — сообщил журналист о возможной подготовке мощной атаки.

Ранее сообщалось, что в Курском районе полностью восстановили электроснабжение после прилета украинского беспилотного летательного аппарата.

