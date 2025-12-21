В российском регионе восстановили электроснабжение после прилета БПЛА

Хинштейн: В Курском районе полностью восстановлено электроснабжение после БПЛА

В Курском районе полностью восстановили электроснабжение после прилета украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативную работу.

Вражеский беспилотник ударил по объекту энергетической инфраструктуры в Курском районе вечером 20 декабря. Из-за чего без электричества остались около пяти тысяч потребителей.

Ранее Министерство обороны России рассказало о сбитых за ночь с 20 на 21 декабря украинских беспилотниках над регионами страны. Всего было уничтожено три БПЛА, атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались Волгоградскую и Ростовскую области.