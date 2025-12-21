Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 21 декабря 2025Россия

В российском регионе восстановили электроснабжение после прилета БПЛА

Хинштейн: В Курском районе полностью восстановлено электроснабжение после БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Курском районе полностью восстановили электроснабжение после прилета украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил энергетиков за оперативную работу.

Вражеский беспилотник ударил по объекту энергетической инфраструктуры в Курском районе вечером 20 декабря. Из-за чего без электричества остались около пяти тысяч потребителей.

Ранее Министерство обороны России рассказало о сбитых за ночь с 20 на 21 декабря украинских беспилотниках над регионами страны. Всего было уничтожено три БПЛА, атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались Волгоградскую и Ростовскую области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дискуссии проходят конструктивно». Дмитриев раскрыл детали первого дня переговоров по Украине в Майами

    Раскрыты девять профессий, где зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возраст

    Экс-сотрудник СБУ рассказал о прослушке украинских политиков

    В российском регионе восстановили электроснабжение после прилета БПЛА

    Сотни страниц документов по делу Эпштейна оказались закрашены черным цветом

    В Кремле уточнили направленность возможного диалога Путина и Макрона

    В Венесуэле обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате

    Умер актер из «Улицы разбитых фонарей»

    Минобороны рассказало о сбитых украинских БПЛА над регионами России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok