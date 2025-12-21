Реклама

Бывший СССР
01:25, 21 декабря 2025Бывший СССР

Россияне смогут посетить «Диснейленд» без визы

Узбекистан обсуждает с The Walt Disney строительство собственного «Диснейленда»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Узбекистане может появиться собственный «Диснейленд», куда россияне смогут приезжать без визы, в отличие от Соединенных Штатов Америки (США). Об этом стало известно после встречи главы администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиеевой с вице-президентом The Walt Disney, семикратным лауреатом премии «Эмми» Хаймой Вашингтоном.

Во время переговоров были обсуждены будущие крупные проекты, ключевым из которых стало создание не только строительство «Диснейленда», но и создание креативного парка Cinema Park с преференциями для международных компаний.

«Совместно с голливудскими специалистами мы планируем подготовить новое поколение аниматоров, режиссеров и сценаристов. Господин Вашингтон проявил большой интерес к проводимым реформам в стране и выразил готовность поддержать наши инициативы. Мы выразили заинтересованность в открытии центральноазиатского представительства компании в Узбекистане», — написала Мирзиеева в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Узбекистане планируется запуск телеканала с полноценным детским контентом на национальном языке.

Ранее музей «Царь-макет» объявил о подготовке расширенной экспозиции миниатюрной России.

