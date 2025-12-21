Реклама

11:55, 21 декабря 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили командира группы спецназа НГ Украины

Военкор Котенок: ВС России уничтожили командира группы спецназа НГ Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили командира группы спецназа Национальной гвардии (НГ) Украины Андрея Кривого у Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Отмечается, что украинский военнослужащий командовал группой спецназа «Омега» и имел звание майора.

«Андрей Кривой — командир группы спецназа "Омега" нацгвардии Украины в звании майора. Уничтожен русской армией на покровском направлении», — написал военкор.

Ранее на видео попал удар по элитному расчету беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в результате атаки была уничтожена группа операторов БПЛА специального отряда ВСУ «Птахи с Марса».

