Бывший СССР
04:48, 21 декабря 2025Бывший СССР

Силовики сообщили о саботаже Нацгвардией Украины приказов командования

ТАСС: Бойцы бригады Нацгвардии Украины отказываются идти в бой у Нечволодовки
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (13-й ОБрОН НГ Хартия) саботируют приказы командования и отказываются идти в бой в районе Нечволодовки Харьковской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На купянском направлении в районе Нечволодовка боевики 13 ОБрОН НГ "Хартия" отказываются продолжать выполнение задачи. Пока их шлют в бесполезные контратаки, где утилизируют целыми пачками, раненые боевики саботируют приказы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Харьковской области бойцы 72-й ОМБр ВСУ отказались идти в бой. Бригаду экстренно отправили в бой, пока она находилась на восстановлении потерь. При этом пехотные батальоны подразделения отказались выполнять приказ командования, а подчинились ему лишь подразделения беспилотных сил.

