Стала известна судьба удерживаемых в Тунисе российских и белорусских пилотов

РИА Новости: Экипаж вертолета из россиян и белорусов покинет Тунис

Экипаж вертолета Ми-26, в который входят россияне и белорусы, скоро покинет Тунис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

«В посольство России в Тунисе поступило официальное письмо от киргизской компании-собственника воздушного судна с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолета МИ-26Т, состоящий из семерых граждан России и двоих граждан Белоруссии», — отметили в дипломатическом представительстве.

Там пояснили, что проблема заключалась в отсутствии у вертолета разрешения на дальнейший перелет. В результате с властями Туниса удалось достигнуть договоренности.

Ранее стало известно, что пилотов из России и Белоруссии третий день удерживают в аэропорту Туниса. Отмечается, что экипаж вертолета занимался перегоном грузового борта после ремонта из Ливии в Алжир.