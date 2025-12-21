Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 21 декабря 2025Россия

Стали известны подробности нахождения пропавших в Самарской области детей

Пропавших в Самарской области детей нашли в храме
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Maja Argakijeva / Shutterstock / Fotodom  

Мальчика и трех девочек, которые пропали в Самарской области 20 декабря, нашли в храме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет региона.

Десятилетние Рома О., Диана С., Вика У. и ее пятилетняя сестра Саша У. исчезли в поселке Безенчук. Они вышли на улицу около 13:00 20 декабря и к 20:30 так и не пришли домой.

Стало известно, что дети переночевали в заброшенном помещении и в воскресенье утром, 21 декабря, сами пришли в храм. Причины и подробности их ухода из дома еще выясняются.

Ранее сообщалось, что родители сестер Вики и Саши выпивают. Из-за этого Вика часто сбегала из дома. В последний раз она уходила на две недели, тогда ее нашли у подруги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о предложении России капитулировать

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    Помощник Путина усомнился в мирных предложениях Киева и Европы

    Стали известны подробности нахождения пропавших в Самарской области детей

    Россию призвали внимательнее присмотреться к одной ракете КНДР для ударов по Украине

    Норвежский журналист назвал Большунова хулиганом

    Российские войска уничтожили командира группы спецназа НГ Украины

    Стало известно о беременных женщинах в рядах ВСУ

    В Кремле высказались о поздравлении Трампа с Рождеством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok