Стали известны подробности нахождения пропавших в Самарской области детей

Пропавших в Самарской области детей нашли в храме

Мальчика и трех девочек, которые пропали в Самарской области 20 декабря, нашли в храме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет региона.

Десятилетние Рома О., Диана С., Вика У. и ее пятилетняя сестра Саша У. исчезли в поселке Безенчук. Они вышли на улицу около 13:00 20 декабря и к 20:30 так и не пришли домой.

Стало известно, что дети переночевали в заброшенном помещении и в воскресенье утром, 21 декабря, сами пришли в храм. Причины и подробности их ухода из дома еще выясняются.

Ранее сообщалось, что родители сестер Вики и Саши выпивают. Из-за этого Вика часто сбегала из дома. В последний раз она уходила на две недели, тогда ее нашли у подруги.

