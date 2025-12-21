Реклама

21 декабря 2025

Сыгравшая Наташу Ростову актриса показала кадры в бикини и прозрачном платье

Британская актриса Лили Джеймс показала кадры в бикини и откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lilyjamesofficial

Британская актриса Лили Джеймс, сыгравшая Наташу Ростову в сериале телеканала BBC «Война и мир», показала кадры в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 36-летняя звезда проводит отпуск в Австралии на курорте Bedarra Island Resort.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Лили Джеймс снялась в черном бикини, поверх которого было надето белое прозрачное мини-платье. Знаменитость собрала завитые в кудри волосы в высокий небрежный пучок и надела солнцезащитные очки.

В ноябре Лили Джеймс опубликовала фото в купальнике. Звезда предстала на одном из размещенных кадров в розовом плавательном костюме Hunza G.

