13:56, 21 декабря 2025Из жизни

Улиток, уток и устриц возьмут под особую охрану перед Новым годом

Во Франции улиточные и устричные фермы берут под охрану перед праздниками
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Phil Noble / Pool / Reuters

В преддверии рождественских и новогодних праздников во Франции берут под особую охрану фермы, где выращивают улиток, устриц и разводят уток. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По словам французских жандармов, в декабре такие фермы становятся привлекательной целью для злоумышленников. Улитки, устрицы, фуа-гра и утиная грудка традиционно входят в праздничное меню французов, поэтому перед Новым годом их кражи становятся выгодными.

Для охраны устричных, улиточных и утиных ферм власти привлекают жандармов на мотоциклах и лошадях, а также морскую бригаду. Как объяснил подполковник Эрван Куаффар, власти делают ставку на эффект видимого присутствия сил правопорядка, рассчитывая, что это само по себе отпугнет преступников.

В этом декабре злоумышленники уже успели ограбить склад в коммуне Вьен и вынести оттуда 250 килограммов утиных грудок и фуа-гра.

Ранее сообщалось, что в Японии владелица китайского ресторана попала под суд за то, что воровала отходы с рыбного рынка. В общей сложности она украла около 30 килограммов рыбьей требухи стоимостью около 210 иен.

