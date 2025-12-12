Реклама

Из жизни
19:48, 12 декабря 2025Из жизни

Владелица ресторана украла 30 килограммов рыбьей требухи и скормила их клиентам

В Японии хозяйка ресторана украла с рынка требуху за 130 рублей и попала под суд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: La Famiglia / Shutterstock / Fotodom

В Японии владелица китайского ресторана попала под суд за то, что воровала отходы с рыбного рынка. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как выяснилось, 66-летняя предпринимательница, известная среди местных жителей своей щедростью, незаконно проникала на территорию оптового рынка Тойосу в Токио, расположенного в полутора километрах от ее ресторана. Она выносила оттуда оставшиеся после разделки тунца кости и обрезки. В общей сложности она украла около 30 килограммов рыбьей требухи стоимостью около 210 иен (примерно 130 рублей). Хозяйка ресторана использовала требуху для приготовления блюд, которыми кормила клиентов и персонал.

«Я думала, что рыба будет съедобной, если ее приготовить», — объяснила женщина полиции. Она призналась, что делала из ворованных отходов фрикадельки для себя, а также жарила их на продажу. В случае если женщину признают виновной в краже, ей грозит депортация из Японии.

Ранее сообщалось, что британца приговорили к тюремному сроку за три кражи со взломом. В одном из случаев вор планировал украсть только телефон Samsung, но не удержался и вынес из дома кусок торта.

