Ушел из жизни автор опер «Ленинградская новелла» и «Девяносто третий год»

Ушел из жизни советский и российский композитор Геннадий Белов, ему было 86 лет

Ушел из жизни советский и российский композитор, выпускник Петербургской консерватории Геннадий Белов, ему было 86 лет. Об этом сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

Белов скончался 19 декабря, причина смерти композитора не раскрывается. О месте прощания и времени похорон пообещали сообщить позже.

«Союз композиторов Санкт-Петербурга выражает глубокие соболезнования близким и друзьям композитора», — добавили в Союзе.

Геннадий Белов был учеником Вадима Салманова и Дмитрия Шостаковича, профессором Петербургской консерватории, автором опер «Девяносто третий год», «Ленинградская новелла» и других, автором оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений и множества камерных сочинений.

