Названа причина смерти звезды «Молодежки»

Shot: Актер Лобоцкий умер после борьбы с раком легкого

Анатолий Лобоцкий в сцене из спектакля. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Осведомленный источник назвал причину смерти актера Анатолия Лобоцкого. Как пишет Telegram-канал Shot, у народного артиста России был рак легкого.

В 2025 году артисту удалили опухоль. Лобоцкий долгое время лечился, но болезнь не отступила.

Артист умер утром 20 декабря. В Театре имени Маяковского подтвердили информацию о кончине Лобоцкого. О дате прощания с ним и похоронах пообещали объявить позже.

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, позже — Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ГИТИС). После его приняли в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где артист прослужил всю жизнь.

Актер прославился по работам в сериале «Молодежка», фильмах «Зависть богов», «Калашников» и другим проектам.