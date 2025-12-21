В МИД России рассказали о западной модели подчинения Балкан

Дружба между западными странами отсутствует, они используют модель безусловного подчинения в отношении Балкан. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, сообщает ТАСС.

«Едва ли отношения в западном лагере можно назвать дружбой. Скорее речь идет о модели безусловного подчинения, которую Евросоюз использует, чтобы расширить сферу своего влияния на Балканах», — сказал он.

По его словам, этот принцип фатальным образом сказывается на коренных национальных интересах фокусных государств, которые игнорируются.

Он также отметил, что «дружба против России» уже на протяжении многих лет является ключевым программным посылом в работе евробюрократии с региональными столицами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз пытается вынудить Сербию присоединиться к антироссийским санкциям. Однако, как отметила политик, это несбыточная мечта.