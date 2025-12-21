Реклама

Бывший СССР
18:41, 21 декабря 2025Бывший СССР

Украинцы показали неприличные жесты и сдались в плен

Российские военные захватили в плен украинцев, показавших неприличные жесты
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Telegram-канал «Военный осведомитель» показал видео с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в плен в Сумской области. Ролик доступен на канале.

По словам авторов, российский дрон зафиксировал украинских солдат возле села Грабовское. Судя по видео, заметившие беспилотник украинцы пытались попасть в него из стрелкового оружия, а затем, не достигнув цели, начали показывать оператору дрона неприличные жесты.

В конце концов, отмечает «Военный осведомитель», в село вошли штурмовики российской армии и взяли солдат ВСУ в плен. Те на видео извинились за свое поведение и пообещали больше так не делать.

«Внешний вид и обмундирование у солдат противника были по неизвестным доселе стандартам НАТО», — пошутил автор канала.

Утром 21 декабря выяснилось, что в Сумской области в плен сдались 13 бойцов ВСУ, включая командира. Уточняется, что вышестоящее командование запретило бригаде покидать позиции.

