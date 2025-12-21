Командир бригады ВСУ и подчиненные сдались в плен Российской армии

РИА Новости: В Сумской области в плен сдались 13 бойцов ВСУ, включая командира

В Сумской области 13 бойцов, в том числе командир, 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что вышестоящее командование запретило бригаде покидать позиции, из-за чего те приняли решение сдаться в плен.

Ранее в Сумской области ликвидировали командира роты 17-й бригады Вооруженных сил Украины Александра Соколовского, участвовавшего во вторжении в Курскую область.