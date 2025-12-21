В Сумской области 13 бойцов, в том числе командир, 119-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что вышестоящее командование запретило бригаде покидать позиции, из-за чего те приняли решение сдаться в плен.
Ранее в Сумской области ликвидировали командира роты 17-й бригады Вооруженных сил Украины Александра Соколовского, участвовавшего во вторжении в Курскую область.