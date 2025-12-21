В России назвали ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине

В России назвали позицию Трампа ключевой проблемой урегулирования конфликта

Устойчивость позиции президента США Дональда Трампа, которая может пошатнуться из-за промежуточных выборов в Конгресс и Сенат США в 2026 году, является ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили авторы Telegram-канала «Военная хроника».

«Если промежуточные выборы в Конгресс и Сенат США в 2026 году республиканцы провалят, значительная часть переговорных механизмов окажется если не сломанной, то как минимум парализованной. Контроль над комитетами, бюджетом, военной помощью и внешнеполитической повесткой — все это критично для любого соглашения. В такой ситуации вопрос "о чем договорились" быстро сменится вопросом "а кто теперь вообще за это отвечает"», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что для руководства России это ставит вопрос, с кем ему придется иметь дело дальше. При благоприятном сценарии речь идет о преемнике Трампа. Кандидатами на этот пост называют госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, а также сыновей нынешнего главы государства.

При этом возвращение в Белый дом демократов связывают с резким ухудшением международной обстановки. Отмечается, что из-за этого Москва вынуждена не только подписать документ об урегулировании конфликта с нынешней администрацией США, но и распространить ответственность за его выполнение на последующие американские власти, зафиксировав договоренности.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков раскрыл ожидания Кремля от Вашингтона на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, российские власти ждут от американских коллег соблюдения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже.