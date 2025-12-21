В России порассуждали о роли Европы в переговорах Москвы и Вашингтона

Буякевич заявил, что Европа сама вычеркнула себя из переговоров России и США

Европа сама вычеркнула себя из переговоров России и США тем, что настаивала на продолжении боевых действий на Украине. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, чьи слова приводит РИА Новости.

«Европа сама себя вычеркнула из потенциального переговорного процесса своей однозначной позицией в пользу продолжения войны и боевых действий», — сказал он.

По его словам, показательным также является то, что американская делегация уже несколько заседаний Постсовета не поднимает тему конфликта на Украине.

Ранее профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти заявил, что европейским странам следует прекратить создавать препятствия для украинского урегулирования и возобновить диалог с Россией.