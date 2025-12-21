Реклама

08:19, 21 декабря 2025Мир

В Северной Корее обрушились с критикой на Японию из-за Украины

ЦТАК: Япония использует кризис на Украине для продвижения курса на милитаризацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Япония на сегодняшний день пользуется украинским кризисом для продвижения курса на милитаризацию. Об этом сказано в заявлении для прессы директора Института японских исследований МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Утверждается, что текущее японское правительство предпринимает более опасные военные шаги, чем предыдущие кабинеты. Токио последовательно превращает всю страну в военную державу.

В Пхеньяне также указали на наращивание потенциала превентивного удара, смягчение ограничений на экспорт вооружений и пересмотр «трех неядерных принципов». В КНДР расценили это как признак наличия замысла ядерного вооружения.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военный союз Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи нарушают баланс в регионе.

До этого политик подчеркивал, что конфронтация с «враждебно настроенными странами неизбежна» и Северной Корее следует как можно активнее наращивать свой ядерный потенциал.

