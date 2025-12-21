В Казахстане пожилой женщине проткнули легкое во время иглоукалывания

Пожилая жительница Казахстана написала заявление на врача, который проткнул ее легкое во время иглоукалывания. Об этом сообщает Baza.

72-летняя Галина решилась на акупунктуру в санатории «Уба» в Выдрихе. Как рассказала позже женщина, во время процедуры она внезапно почувствовала резкую боль в районе груди, однако врач не смог ей ничего объяснить и отпустил домой. На следующий день ей стало хуже. Сотрудники санатория испугались, что у Галины проблемы с сердцем, и вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли поставить ей диагноз и посоветовали обратиться в областную больницу. При этом сотрудники санатория не рассказали им о недавней иглотерапии женщины.

Вернувшись домой, Галина снова вызвала скорую помощь. На этот раз она сообщила врачам о странном инциденте во время иглоукалывания. Женщине сделали рентген и выяснили, что у нее проткнуто легкое и начался пневмоторакс.

Женщину госпитализировали и выкачали из ее легкого 1,5 литра воздуха. После операции она обратилась в полицию.

