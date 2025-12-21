Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:03, 21 декабря 2025Из жизни

Женщине проткнули легкое во время иглоукалывания

В Казахстане пожилой женщине проткнули легкое во время иглоукалывания
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: freepik / Freepik

Пожилая жительница Казахстана написала заявление на врача, который проткнул ее легкое во время иглоукалывания. Об этом сообщает Baza.

72-летняя Галина решилась на акупунктуру в санатории «Уба» в Выдрихе. Как рассказала позже женщина, во время процедуры она внезапно почувствовала резкую боль в районе груди, однако врач не смог ей ничего объяснить и отпустил домой. На следующий день ей стало хуже. Сотрудники санатория испугались, что у Галины проблемы с сердцем, и вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли поставить ей диагноз и посоветовали обратиться в областную больницу. При этом сотрудники санатория не рассказали им о недавней иглотерапии женщины.

Вернувшись домой, Галина снова вызвала скорую помощь. На этот раз она сообщила врачам о странном инциденте во время иглоукалывания. Женщине сделали рентген и выяснили, что у нее проткнуто легкое и начался пневмоторакс.

Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Женщину госпитализировали и выкачали из ее легкого 1,5 литра воздуха. После операции она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что огромный гвоздь размером 12 сантиметров насквозь проткнул череп мужчины в Нижнем Новгороде. Его удалось спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта просьба Умерова к директору ФБР

    Советский офицер одним словом предотвратил ядерный апокалипсис

    Раскрыто «новое золото» рынка труда

    Самолет из Парижа с горящим крылом совершил аварийную посадку

    Названы правила правильного прошения повышения зарплаты

    На Украине мобилизовали возивших помощь для бойцов ВСУ волонтеров

    Блогера Пола прооперировали после нокаута в бою с бывшим чемпионом мира Джошуа

    Женщине проткнули легкое во время иглоукалывания

    Объявлено о новой тактике российских военных в зоне СВО

    Бельгийский министр пошутил про Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok