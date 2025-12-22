19-летний юноша тайно снял на видео секс со своей девушкой и попал под суд

19-летний британец снял себя с девушкой в интимной обстановке и попал под суд

В Великобритании 20-летнего жителя города Колчестер, графство Эссекс, приговорили к двум годам общественных работ за съемку секса. Об этом пишет Daily Gazette.

Люк Варела попал под суд за правонарушение, которое совершил год назад. Он предложил своей девушке снять на видео их секс. Та согласилась записать один ролик. Однако в итоге британец тайно снял еще одно видео и переслал его друзьям. Пострадавшая узнала об этом и подала на бойфренда в суд.

Варелу обвиняли в вуайеризме и распространении изображений человека в интимной обстановке без его согласия. Молодой человек признал себя виновным по одной статье. В итоге суд приговорил его к двум годам общественных работ, в которые входят 60 часов обязательных курсов реабилитации. Кроме того, Вареле придется заплатить пострадавшей тысячу фунтов стерлингов (107 тысяч рублей) и на три месяца отказаться от употребления алкоголя.

Судья заявила, что молодому британцу сильно повезло, что он совершил преступление в 19 лет. Если бы он был старше, то получил бы уголовную статью и условный срок.

