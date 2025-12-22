Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 22 декабря 2025Из жизни

19-летний юноша тайно снял на видео секс со своей девушкой и попал под суд

19-летний британец снял себя с девушкой в интимной обстановке и попал под суд
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Billion Photos / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 20-летнего жителя города Колчестер, графство Эссекс, приговорили к двум годам общественных работ за съемку секса. Об этом пишет Daily Gazette.

Люк Варела попал под суд за правонарушение, которое совершил год назад. Он предложил своей девушке снять на видео их секс. Та согласилась записать один ролик. Однако в итоге британец тайно снял еще одно видео и переслал его друзьям. Пострадавшая узнала об этом и подала на бойфренда в суд.

Варелу обвиняли в вуайеризме и распространении изображений человека в интимной обстановке без его согласия. Молодой человек признал себя виновным по одной статье. В итоге суд приговорил его к двум годам общественных работ, в которые входят 60 часов обязательных курсов реабилитации. Кроме того, Вареле придется заплатить пострадавшей тысячу фунтов стерлингов (107 тысяч рублей) и на три месяца отказаться от употребления алкоголя.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

Судья заявила, что молодому британцу сильно повезло, что он совершил преступление в 19 лет. Если бы он был старше, то получил бы уголовную статью и условный срок.

Ранее в США член Сената штата Мэриленд попала под суд за тайные съемки подчиненной в постели с женатым мужчиной и шантаж. Женщина пыталась шантажировать с помощью ролика политического противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Швеция задержала российское судно Adler. Это не первый случай, когда страна НАТО препятствует проходу по Балтийскому морю

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Тревел-блогер объяснил различия американского и российского гостеприимства

    Словосочетание «схема Долиной» включили в словарь русского языка

    Москвичи пережили самую длинную ночь в году

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В США сравнили военные возможности НАТО и России

    19-летний юноша тайно снял на видео секс со своей девушкой и попал под суд

    Мужчине назвали опасную причину необъяснимого искривления пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok