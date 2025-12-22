Администрация Трампа отозвала почти 30 послов из разных стран

AP: Администрация Трампа отзовет с января 29 послов зарубежных дипмиссий

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отозвать почти 30 дипломатов, которые занимают руководящие должности. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных сотрудников Госдепартамента.

Известно, что администрация Трампа отозвала 29 послов зарубежных диппредставительств. Они получили письма, что срок их службы на занимаемых постах истечет в январе.

Известно, что все дипломаты начали свою работу во время президентства Джо Байдена. Наибольшее число послов отозвали из Африки: уведомления получили главы диппредставительств США в 13 странах. В Азии Вашингтон отозвал послов в шести странах, включая Вьетнам и на Филиппины.

Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из Конгресса. Она подчеркнула, что ее последним рабочем днем станет 5 января 2026 года.