Алиев выпустил тысячи людей из тюрем

Алиев инициировал акт об амнистии заключенных в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии заключенных в республике, его реализация началась в понедельник, 22 декабря. Об этом пишет издание Haqqin в своем Telegram-канале.

«В соответствии с первоначальным перечнем от дальнейшего отбывания наказания предполагается освободить около 5 тысяч человек», — говорится в сообщении. Акт также подразумевает сокращение сроков лишения свободы более чем для 3 тысяч осужденных.

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали июльский арест россиян в Баку. Они были задержаны по подозрению в контрабанде.

22 декабря администрация президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев пропустит неформальный саммит Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. По словам ведомства, лидер южнокавказской республики не посетит Россию из-за плотного рабочего графика.