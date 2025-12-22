Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:20, 22 декабря 2025Бывший СССР

Алиев выпустил тысячи людей из тюрем

Алиев инициировал акт об амнистии заключенных в Азербайджане
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал акт об амнистии заключенных в республике, его реализация началась в понедельник, 22 декабря. Об этом пишет издание Haqqin в своем Telegram-канале.

«В соответствии с первоначальным перечнем от дальнейшего отбывания наказания предполагается освободить около 5 тысяч человек», — говорится в сообщении. Акт также подразумевает сокращение сроков лишения свободы более чем для 3 тысяч осужденных.

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали июльский арест россиян в Баку. Они были задержаны по подозрению в контрабанде.

22 декабря администрация президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев пропустит неформальный саммит Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. По словам ведомства, лидер южнокавказской республики не посетит Россию из-за плотного рабочего графика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в результате покушения погиб генерал-лейтенант Российской армии. Под его автомобилем сработало взрывное устройство

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Доктор Мясников высказался о российских пациентах словами «бухают на убой»

    В России прокомментировали подрыв генерал-майора в Москве

    Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде «серебряного контейнера»

    Известная модель обнажила грудь во время похода в ресторан с женой Безоса

    Раскрыт приговор заработавшему 269 миллионов рублей на земле бывшему российскому депутату

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-майора ВС РФ Сарварова

    Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok