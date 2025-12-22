Реклама

Базу в Британии признали непригодной для ядерного оружия США из-за туалета

Daily Mail: Базу в Британии забраковали для ядерного оружия США из-за туалета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bob Jones / Control tower, USAF Lakenheath

База Военно-воздушных сил Лейкенхит в Великобритании не готова к размещению ядерного оружия США, и одной из проблем стал доступ персонала к санузлу. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на документы Пентагона.

По данным издания, командный пункт базы не обеспечивает оперативного доступа к уборной для диспетчеров в случае чрезвычайной ситуации, что является одним из факторов непригодности объекта. Помимо этого, состояние систем охлаждения, вентиляции и безопасности не соответствует требованиям для хранения специального боезаряда.

Как отмечает Daily Mail, документы указывают, что прибытие бомб затянется на годы из-за необходимости масштабной модернизации базы, которая завершится не ранее 2031 года. Стоимость работ оценивается в 264 миллиона долларов.

В октябре британские военнослужащие выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия. Утверждается, что эта идея принадлежит руководству Министерства обороны Великобритании. Переговоры на данную тему между двумя странами пока не проходили.

Источник издания добавил, что совместно использовать ядерное оружие ФРГ и Британию призвал в том числе и экс-генсек НАТО Джордж Робертсон. По его словам, соответствующее соглашение между двумя государствами нужно было заключить уже давно.

