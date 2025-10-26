Мир
В Британии выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия

The Telegraph: В Британии призвали использовать ядерное оружие совместно с ФРГ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Британские военнослужащие выступили за совместное с Германией использование ядерного оружия. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что эта идея принадлежит руководству Министерства обороны Великобритании. При этом переговоры на данную тему между двумя странами еще не проходили.

Источник издания добавил, что совместно использовать ядерное оружие ФРГ и Британию призвал в том числе и экс-генсек НАТО Джордж Робертсон. По его словам, соответствующее соглашение между двумя государствами нужно было заключить уже давно.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил всех друзей Москвы с испытанием «Буревестника». По его словам, тестирование ракеты прошло успешно.

