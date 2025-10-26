Россия
Медведев поздравил друзей России с испытанием «Буревестника»

Медведев поздравил всех друзей РФ с успешным испытанием ракеты «Буревестник»
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев всех поздравил друзей России с испытанием крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестника». Об этом он написал в соцсети X.

«Поздравляю всех друзей России с успешным испытанием крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем и боевой частью», — заметил он.

Ранее президент Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, назвав ее «уникальным изделием». Военный эксперт Юрий Кнуто назвал «Буревестник» «оружием Судного дня».

