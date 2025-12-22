Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:33, 22 декабря 2025Ценности

Известная модель обнажила грудь во время похода в ресторан с женой Безоса

Модель Брукс Нейдер в откровенном наряде сходила в ресторан с женой Безоса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: JAST / BACKGRID / Legion-Media

Известная американская модель Брукс Нейдер в откровенном образе посетила ресторан с женой американского миллиардера Джеффа Безоса — репортершей Лорен Санчес. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Женщин сняли во время выхода из заведения Cucina Alba в Западном Голливуде. 28-летняя манекенщица предстала перед камерами в черном наряде. Он состоял из прозрачной блузки, обнажающей грудь, и мини-юбки с завышенной талией. Также Нейдер надела капроновые колготки и остроносые туфли на шпильках и взяла с собой красный клатч.

В свою очередь, Санчес запечатлели в синем пальто длины макси и солнцезащитных очках.

В ноябре Лорен Санчес в полупрозрачном платье сходила в ресторан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве в результате покушения погиб генерал-лейтенант Российской армии. Под его автомобилем сработало взрывное устройство

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Раскрыты девять профессий с зарплатами свыше 200 тысяч рублей. Некоторые из них можно освоить всего за пару месяцев

    Доктор Мясников высказался о российских пациентах словами «бухают на убой»

    В России прокомментировали подрыв генерал-майора в Москве

    Пилот заметил в нескольких метрах от себя НЛО в виде «серебряного контейнера»

    Известная модель обнажила грудь во время похода в ресторан с женой Безоса

    Раскрыт приговор заработавшему 269 миллионов рублей на земле бывшему российскому депутату

    Раскрыта биография взорванного в Москве генерал-майора ВС РФ Сарварова

    Врач предостерег от сочетания алкоголя с некоторыми лекарствами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok