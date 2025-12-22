Известная модель обнажила грудь во время похода в ресторан с женой Безоса

Модель Брукс Нейдер в откровенном наряде сходила в ресторан с женой Безоса

Известная американская модель Брукс Нейдер в откровенном образе посетила ресторан с женой американского миллиардера Джеффа Безоса — репортершей Лорен Санчес. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Женщин сняли во время выхода из заведения Cucina Alba в Западном Голливуде. 28-летняя манекенщица предстала перед камерами в черном наряде. Он состоял из прозрачной блузки, обнажающей грудь, и мини-юбки с завышенной талией. Также Нейдер надела капроновые колготки и остроносые туфли на шпильках и взяла с собой красный клатч.

В свою очередь, Санчес запечатлели в синем пальто длины макси и солнцезащитных очках.

В ноябре Лорен Санчес в полупрозрачном платье сходила в ресторан.