Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:03, 22 декабря 2025Ценности

Близкие избитой инста-модели высказались о случившемся словами «каким надо быть животным»

Сестра модели Тартановой высказалась об ее избиении в шоу «Пусть говорят»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @model_moskva__m

Близкие российской инста-модели (Insragram — запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анжелики Тартановой, которую избил бойфренд, высказались о случившемся в эфире шоу «Пусть говорят». Промо выпуска опубликовано на сайте Первого канала.

Сестра манекенщицы Анастасия Белоглазова рассказала, что сама пострадавшая до избиения жаловалась на поведение возлюбленного Дмитрия Кузьмина. Она признавалась, что мужчина запрещал ей встречаться с подругами, контролировал ее действия и применял физическую силу. «Было видно, что она что-то скрывает. Она хотела сбежать и собирала чемоданы», — заявили родственники.

По словам Белоглазовой, она не понимает, как мужчина мог так избить девушку. «Каким надо быть животным, чтобы так искалечить человека? Я не знаю, это ужас. Такое никому не пожелаешь», — высказалась женщина о случившемся.

В программе также показали кадры короткого разговора с вышедшей из комы Тартановой, которая лишилась части черепной коробки после трепанации черепа. «Голова болит. Вообще ничего не помню, надо восстанавливать память, тогда, может, вспомню», — заявила пострадавшая.

О пропаже Тартановой стало известно 9 декабря. Тогда ее сестры утверждали, что она перестала выходить на связь две недели назад. Позже модель нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Тартанова обвинила в побоях Кузьмина, которого позже отправили под домашний арест. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт раскол между Рубио и Уиткоффом из-за Украины

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В российском городе кипяток залил многоэтажный дом и попал на видео

    Туристка устроила фотосессию на скалах в Египте, была накрыта волной и чудом выжила

    Россиянка с покупательницей попали под следствие за сделку с ребенком

    Умер британский певец Крис Ри

    Телохранитель Майкла Джексона объяснил появление поп-короля на фото с Эпштейном

    Яна Рудковская вышла на публику в образе за сотни тысяч рублей

    Страна БРИКС охладела к российскому пиву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok