Близкие избитой инста-модели высказались о случившемся словами «каким надо быть животным»

Сестра модели Тартановой высказалась об ее избиении в шоу «Пусть говорят»

Близкие российской инста-модели (Insragram — запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анжелики Тартановой, которую избил бойфренд, высказались о случившемся в эфире шоу «Пусть говорят». Промо выпуска опубликовано на сайте Первого канала.

Сестра манекенщицы Анастасия Белоглазова рассказала, что сама пострадавшая до избиения жаловалась на поведение возлюбленного Дмитрия Кузьмина. Она признавалась, что мужчина запрещал ей встречаться с подругами, контролировал ее действия и применял физическую силу. «Было видно, что она что-то скрывает. Она хотела сбежать и собирала чемоданы», — заявили родственники.

По словам Белоглазовой, она не понимает, как мужчина мог так избить девушку. «Каким надо быть животным, чтобы так искалечить человека? Я не знаю, это ужас. Такое никому не пожелаешь», — высказалась женщина о случившемся.

В программе также показали кадры короткого разговора с вышедшей из комы Тартановой, которая лишилась части черепной коробки после трепанации черепа. «Голова болит. Вообще ничего не помню, надо восстанавливать память, тогда, может, вспомню», — заявила пострадавшая.

О пропаже Тартановой стало известно 9 декабря. Тогда ее сестры утверждали, что она перестала выходить на связь две недели назад. Позже модель нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Тартанова обвинила в побоях Кузьмина, которого позже отправили под домашний арест. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).