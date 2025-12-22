Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:48, 22 декабря 2025Силовые структуры

Дело несколько раз оправданного за многомиллионные аферы полковника МВД пересмотрят

В Москве суд пересмотрит дело оправданного за аферы полковника МВД Яхутля
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Пресненский районный суд Москвы в пятый раз поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля, который ранее был несколько раз оправдан. Об этом пишет «Коммерсант».

Это дело возбудили в августе 2018 года, сначала по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), а потом обвинение переквалифицировали на статью 159 УК РФ («Мошенничество»). Экс-силовик свою вину отрицает.

По данным издания, прокурор ходатайствовал о передаче дела в другой суд. Сейчас это требование рассматривается Мосгорсудом.

По версии следствия, в 2015 году к полковнику МВД обратился бизнесмен, попросив прекратить уголовное преследование его знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, которого объявили в международный розыск за хищения 70 миллиардов рублей.

За свои услуги Яхутль, уверены следователи, запросил полтора миллиона долларов. Большая часть денег якобы должна была пойти «некоему генералу».

Яхутля задержали 27 августа 2018 года. В ноябре 2020 года он был оправдан. В декабре 2021 года Яхутля повторно оправдали, однако прокуратура продолжает оспаривать это решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США призвали «кардинально изменить правила игры» на Украине

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    У россиян начали воровать тепло

    Администрация Трампа отозвала почти 30 послов из разных стран

    В центральной России возникла проблема с яйцами

    Раскрыто условие оживления ипотеки в России

    Стали известны подробности о взрыве автомобиля в Москве

    Молодая жена родила 87-летнему художнику сына

    Техосмотр в России резко подорожает

    Одесса частично осталась без света из-за повреждений объекта инфраструктуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok