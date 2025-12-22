Дело несколько раз оправданного за многомиллионные аферы полковника МВД пересмотрят

В Пресненский районный суд Москвы в пятый раз поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу полковника Адама Яхутля, который ранее был несколько раз оправдан. Об этом пишет «Коммерсант».

Это дело возбудили в августе 2018 года, сначала по статье 290 УК РФ («Получение взятки»), а потом обвинение переквалифицировали на статью 159 УК РФ («Мошенничество»). Экс-силовик свою вину отрицает.

По данным издания, прокурор ходатайствовал о передаче дела в другой суд. Сейчас это требование рассматривается Мосгорсудом.

По версии следствия, в 2015 году к полковнику МВД обратился бизнесмен, попросив прекратить уголовное преследование его знакомого — бывшего заместителя председателя правления Мособлбанка Дмитрия Васильева, которого объявили в международный розыск за хищения 70 миллиардов рублей.

За свои услуги Яхутль, уверены следователи, запросил полтора миллиона долларов. Большая часть денег якобы должна была пойти «некоему генералу».

Яхутля задержали 27 августа 2018 года. В ноябре 2020 года он был оправдан. В декабре 2021 года Яхутля повторно оправдали, однако прокуратура продолжает оспаривать это решение.