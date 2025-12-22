День энергетика в 2025 году: суть, история и традиции

В России празднуют День энергетика

Сегодня, 22 декабря, в России отмечают День энергетика. Это праздник всех тех, кто трудится в энергетической отрасли страны и обеспечивает дома теплом и светом. «Лента.ру» рассказывает, когда появился День энергетика,какие у него есть традиции и кого с ним можно поздравить.

Дата праздника

Ежегодно День энергетика отмечают в одну и ту же дату — 22 декабря. В 2025 году праздник выпадает на понедельник. Дополнительных выходных в его честь нет — в День энергетика россияне отдыхают, только когда он выпадает на субботу или воскресенье.

На 22 декабря также часто приходится День зимнего солнцестояния — например, так было в 2014, 2015, 2018, 2019, 2022 и 2023 годах. Это значит, что в праздник наступает самая длинная ночь в году. Но в 2025 году данное астрономическое событие выпадает на сутки раньше — 21 декабря.

Еще один праздник, связанный с энергетикой, это День мирного атома. Его отмечают в России 26 июня. Дата приурочена к вводу в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске — она заработала 26 июня 1954 года.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В каких еще странах отмечают День энергетика

22 декабря День энергетика отмечают не только в России, но и в других странах:

В Казахстане работников энергетической отрасли поздравляют в третье воскресенье декабря, как было принято в позднем СССР. В Индии тоже есть аналог праздника — Национальный день энергосбережения, который выпадает на 14 декабря. В этот день в стране проводят семинары, фестивали, выставки, концерты, конкурсы и благотворительные акции.

В США и Канаде есть праздник под названием «Национальный день признательности сотрудникам электросетей». Правда, его отмечают компании, а не государство.

История праздника

День энергетика — один из праздников, доставшихся России в наследство от Советского Союза. Его учредили еще весной 1966 года указом Президиума Верховного Совета СССР, а уже в декабре впервые отметили.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В 1980 году День энергетика перенесли: дата стала «плавающей». В указе Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х было сказано, что праздник теперь следует отмечать в третье воскресенье декабря. Однако в народе уже закрепился другой день — 22 декабря. В эту дату и продолжали отмечать профессиональный праздник все, кто работал в сфере энергетики.

Поэтому в 2015 году вышло постановление правительства, где закрепили привычную всем дату — 22 декабря — как День энергетика

История энергетики России

До революции в России тоже существовали электростанции, но на душу населения вырабатывалось всего 14 киловатт-час. Для сравнения: в США в 1913 году этот показатель достигал 236 киловатт-час. Электростанции строили в Москве, Петербурге, Баку, Риге и других крупных городах, но они не были связаны между собой единой сетью. И более того — величина и частота тока иногда не совпадали на разных станциях.

22 декабря для праздника выбрали неслучайно: в этот день в 1920 году проходил VIII Всероссийский съезд Советов, на котором участники приняли Государственный план электрификации России. В документе было указано, какие сферы хозяйства нужно обеспечить энергией: например, транспорт и промышленность.

Интересно, что этот съезд проходил в Большом театре, который тогда даже не отапливался, хотя на дворе стоял декабрь. Делегаты были одеты в валенки и шубы, что не помешало им обсуждать, как обеспечить энергией огромную страну.

Уже к 1926 году основная часть Государственного плана электрификации была выполнена.

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Еще через 10 лет, к 1935 году, сфера энергетики СССР вышла на мировой уровень, заняв на третье место после США и Германии

Уже к 1940 году производство электроэнергии в СССР достигло 48,3 миллиарда киловатт-час. Но в 1942 году показатель упал до 29,1 миллиарда киловатт-час. Причиной, конечно, стала Великая Отечественная война, с начала которой под оккупацию попали территории Украины, Белоруссии и западной части России, где были расположены многие электростанции. После их освобождения началось восстановление инфраструктуры и строительство новых мощностей. В итоге уже в 1945 году практически удалось вернуться к довоенным показателям — 43,3 миллиарда киловатт-час.

К 1967 году завершилось создание единой энергетической системы европейской части страны, которая объединила 600 электростанций. В планах было присоединение азиатской и восточносибирской частей. Кроме того, появлялось новое оборудование, сервисы и другие научно-технические достижения.

В 1980-х активно развивалась атомная энергетика. Появился первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, БН-600, пущенный в эксплуатацию в 3-м энергоблоке на Белоярской АЭС в Свердловской области.

После распада СССР многие объекты энергетики оказались в упадке, новые станции и инфраструктура были заморожены. Положительные изменения произошли уже после 2000 года. Например, в Московской области в полную силу заработала Загорская ГАЭС.

Как устроена энергетическая система в России

Сейчас в России вся система энергетики поделена на кластеры по территориальному признаку. Всего их семь и называются они Объединенными энергетическими системами (ОЭС). Есть, например, ОЭС Центра, ОЭС Урала и ОЭС Сибири.

Каждая ОЭС имеет свои особенности, структуру и разные способы генерации энергии

Например, ОЭС Юга специализируется на внедрении возобновляемых источников энергии — ветряков и солнечных батарей. А ОЭС Урала использует газотурбинные установки, чтобы оперативно останавливать и возобновлять работу. Это необходимо, так как ночью из-за остановки производств спрос на электроэнергию резко падает.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По данным на конец 2024 года, в России функционирует 11 АЭС.

А количество электростанций, действующих в стране, превышает 42 тысячи.

Как принято отмечать День энергетика

В День энергетика принято поздравлять сотрудников предприятий. Им вручают грамоты и дипломы, организуют корпоративы и концерты. Кроме того, проводят общественные мероприятия — лекции, фестивали, выставки.

Кого можно поздравить с Днем энергетика

Все, кто трудится в сфере энергетики, отмечают профессиональный праздник 22 декабря. Это: