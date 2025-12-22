Реклама

01:09, 22 декабря 2025Мир

Депутаты устроили драку на заседании по бюджету

В Турции депутаты подрались на заседании по бюджету
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Депутаты правящей в Турции Партии справедливости и развития и представители оппозиционной Республиканской народной партии устроили драку в ходе заседания, на котором обсуждался бюджет страны на следующий год. Об этом сообщил портал Haberler.

Сперва состоялось голосование, результатом которого стал рост напряжения между парламентариями. Стороны начали словесную перепалку, которая в дальнейшем переросла в драку.

В бой вмешались другие депутаты, которым и удалось его остановить. В итоге законопроект о бюджете был принят.

Ранее сообщалось, что в 2026 году президент России Владимир Путин собирается посетить Турцию. Точные даты визита пока не определены.

