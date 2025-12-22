Девочку-репатриантку с пятеркой по русскому языку не приняли в российскую школу

В Тюмени девочку-репатриантку я пятеркой по русскому языку не приняли в школу. Об этом сообщает издание «Регнум».

12-летняя София Клименко и ее родители приехали в Россию из Казахстана. Несмотря на то, что семья имеет ВНЖ в России, девочка не может посещать школу. По информации издания, Софие не хватило двух баллов для сдачи языкового теста.

Мать девочки рассказала, что семья не знает другого языка, кроме русского. «Но и в РФ нам говорят, что наша дочь не знает русский», — добавила она.

Ранее в похожей ситуации оказалась 12-летняя Таисия Блаженская, семья которой приехала из Казахстана в Тобольск Тюменской области. Девочка рассказала, что изначально ее уведомили об успешной сдаче теста на знание русского языка, необходимого для обучения в российской школе. Однако позже ей сообщили о неудовлетворительном результате.