09:53, 27 ноября 2025Россия

Власти российского города отреагировали на видеообращение не сдавшей языковой тест девочки

Власти Тобольска: Девочка из Казахстана не сдала тест на знание русского языка
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Власти Тобольска отреагировали на видеообращение не сдавшей языковой тест девочки, приехавшей в Тюменскую область из Казахстана. Об этом сообщает издание «Регнум».

Перед этим 12-летняя Таисия Блаженская опубликовала видеозапись. На ней девочка рассказала, что изначально ее уведомили об успешной сдаче теста на знание русского языка, необходимого для обучения в российской школе. Однако позже ей сообщили о неудовлетворительном результате.

В тобольском Департаменте образования заявили, что произошла ошибка. Там пояснили, что девочка не сдала экзамен, а сообщение об успешном прохождении испытания было недостоверным. «Образовательная организация поторопилась и перепутала данные. Потому что в тот день сдавала не только эта девочка, но и другие дети, и результат другого ребенка сообщили ее родителям», — пояснила начальник отдела общего образования Ирина Журавова.

Ранее в схожей ситуации оказалась русская девочка, приехавшая с семьей из Латвии. Результаты ее тестирования сочли неудовлетворительными, однако позже они были пересмотрены, и школьница смогла продолжить обучение.

