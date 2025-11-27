Не сдавшая экзамен по русскому языку девочка из Казахстана записала видеообращение

В Тобольске не сдавшая языковой экзамен девочка из Казахстана записала видео

Не сдавшая экзамен по русскому языку девочка из Казахстана записала видеообращение. Ролик опубликовало издание «Регнум».

На кадрах 12-летняя Таисия Блаженская рассказывает, что приехала в Тобольск из Казахстана. Девочка отметила, что не может продолжить обучение в российской школе. При этом сначала, по словам девочки, ей сообщили об успешном прохождении языкового теста. Однако позже это решение было пересмотрено.

Издание уточняет, что семья Таисии переехала в Россию в августе 2025 года. Мама девочки — гражданка России. Женщина выразила недоумение результатами теста. «Что, получается, мой ребенок даже разговаривать не умеет?» — задалась вопросом россиянка.

Ранее в похожей ситуации оказалась приехавшая из Латвии русская девочка. Результаты ее тестирования сочли неудовлетворительными, однако позже они были пересмотрены, и школьница смогла продолжить обучение.