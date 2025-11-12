Русскую девочку из Латвии не хотели принимать в московскую школу. После скандала результаты ее теста пересмотрели

В России девочку, приехавшую из Латвии, не хотели зачислять в московскую школу. Ей отказывали в этом несколько раз, сообщили родители, которые стали разбираться в произошедшем.

Семья переехала в Россию в 2025-м, незадолго до этого оба родителя подали документы на получение вида на жительство. Все они русские, и язык бытового общения в семье — тоже русский.

У дочери, как рассказала женщина, в Латвии начались проблемы в школе как раз из-за языка. Девочка, уточнила она, не понимала там учителей, разговаривающих исключительно на латвийском языке.

В России же заявление о зачислении девочки во второй класс было несколько раз отклонено. Тогда родители отдали дочь на дополнительные занятия, однако, по версии комиссии, та не справилась даже с тестовыми заданиями.

«Что такого должен знать восьмилетний ребенок?» — спросила шокированная мать девочки. Она указала, что ее дочь из-за невозможности учиться также испытывает недостаток общения.

На историю юной россиянки отреагировали в Департаменте образования Москвы

В Департаменте образования Москвы, узнав про историю второклассницы, приехавшей из Латвии, указали, что с 1 апреля 2025 дети иностранных граждан должны проходить проверку на знание языка перед зачислением в школу.

Там также уточнили, что для второго класса тестирование состоит из несколько частей — устной и письменной. Если итоги тестирования не устраивают, то родители должны успеть подать апелляцию, добавили в департаменте.

Девочка, как было решено, прошла дополнительные тесты.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Девочке из Латвии подняли баллы за и так хорошо пройденное тестирование

5 ноября стало известно заключение апелляционной комиссии. В ведомости было сказано, что девочка набрала 18 баллов из 20 возможных, справившись с 90 процентами заданий. По одному баллу сняли лишь за задания, где необходимо составить монологи и понять устную речь из текста.

В резолютивной части ведомости было приведено решение апелляционной комиссии — что жалоба родителей уже удовлетворена. При этом в московскую школу девочка до сих пор не попала: ей надо дождаться ответа от учебного учреждения о наличии свободных мест.

Департамент образования Москвы позднее сообщил, что на апелляции девочке удалось увеличить тестовые баллы еще на один дополнительный. Тогда же якобы был пройден минимальный порог. В соответствии с законодательством в скором времени ученицу должны зачислить, пообещали в ведомстве.