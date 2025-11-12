Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:55, 12 ноября 2025Россия

В Москве пересмотрели итоги теста получившей отказ при приеме в школу девочки из Латвии

Девочку из Латвии зачислят в одну из школ Москвы после пересмотра итогов теста
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Апелляционная комиссия пересмотрела итоги теста девочки из Латвии, которой изначально отказали в зачислении в одну из школ Москвы. Об этом сообщил столичный департамент образования и науки в комментарии «Ленте.ру».

Как пояснили в ведомстве, согласно действующему законодательству, для поступления в школу ребенок должен набрать за тест не менее 90 процентов от максимального количества баллов. Для второго класса это 18 из 20 баллов. При этом в случае несогласия с результатами в течение двух рабочих дней с момента их получения родители могут подать апелляцию.

Так, после пересмотра итогов работы девочки апелляционная комиссия решила увеличить ее результат на один балл. «Таким образом, был достигнут минимальный порог, и ребенок будет зачислен в одну из московских школ в соответствии с законодательством», — констатировали в департаменте образования.

О том, что переехавшей в Россию из Латвии русской девочке отказали в приеме в школу, стало известно 11 ноября. Как пояснила ее мать, из-за общения в быту на русском языке в латвийской школе у ребенка начались проблемы, так как он не понимал учителей. Однако в московском учебном заведении признали результаты обязательного для зачисления теста недостаточными.

12 ноября сообщалось, что по итогам задания девочка набрала 18 баллов из 20 возможных, справившись с 90 процентами заданий. Это подтверждает бланк с результатами. Двух балов ребенок лишился из-за заданий на создание монологов и понимание прослушанного текста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    «Больше ни одного евро Украине!» Вокруг Зеленского разгорелся коррупционный скандал. Почему его называют предупреждением Трампа?

    В российской школе дети заболели гепатитом А

    Назван самый продающий формат контента

    На Украине объявили о прекращении мирных переговоров с РФ

    Неудачливый вор попался полиции из-за непреодолимого желания выпить пива

    Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

    Путин рассказал о сроках пуска «Союза-5» в рамках «Байтерека»

    В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Перу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости