В Москве пересмотрели итоги теста получившей отказ при приеме в школу девочки из Латвии

Девочку из Латвии зачислят в одну из школ Москвы после пересмотра итогов теста

Апелляционная комиссия пересмотрела итоги теста девочки из Латвии, которой изначально отказали в зачислении в одну из школ Москвы. Об этом сообщил столичный департамент образования и науки в комментарии «Ленте.ру».

Как пояснили в ведомстве, согласно действующему законодательству, для поступления в школу ребенок должен набрать за тест не менее 90 процентов от максимального количества баллов. Для второго класса это 18 из 20 баллов. При этом в случае несогласия с результатами в течение двух рабочих дней с момента их получения родители могут подать апелляцию.

Так, после пересмотра итогов работы девочки апелляционная комиссия решила увеличить ее результат на один балл. «Таким образом, был достигнут минимальный порог, и ребенок будет зачислен в одну из московских школ в соответствии с законодательством», — констатировали в департаменте образования.

О том, что переехавшей в Россию из Латвии русской девочке отказали в приеме в школу, стало известно 11 ноября. Как пояснила ее мать, из-за общения в быту на русском языке в латвийской школе у ребенка начались проблемы, так как он не понимал учителей. Однако в московском учебном заведении признали результаты обязательного для зачисления теста недостаточными.

12 ноября сообщалось, что по итогам задания девочка набрала 18 баллов из 20 возможных, справившись с 90 процентами заданий. Это подтверждает бланк с результатами. Двух балов ребенок лишился из-за заданий на создание монологов и понимание прослушанного текста.