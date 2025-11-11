В России приехавшей из Латвии русской девочке отказали в зачислении в школу

В России приехавшую из Латвии русскую девочку не зачислили в школу. Об этом сообщает агентство «Регнум» в Telegram.

Семья переехала в Россию в 2025-м, незадолго до этого оба родителя подали документы на получение вида на жительство. Язык бытового общения в семье — русский. Из рассказа матери ребенка следует, что из-за этого у ее дочери начались проблемы еще в латвийской школе, где она не понимала учителей.

Однако уже в России заявление о зачислении девочки во второй класс было несколько раз отклонено. Родители отдали второклассницу на дополнительные занятия, однако, по версии комиссии, не справилась с тестовыми заданиями. «Что такого должен знать восьмилетний ребенок?» — возмутилась мать девочки. Она указала, что ее дочь из-за невозможности учиться также испытывает недостаток общения.

Ранее не сдавшие «антимигрантский» школьный экзамен русские дети записали видеообращение. Несостоявшиеся ученики рассказали, что оказались лишены возможности получить образование. Причиной тому стало недавно введенное в России тестирование на знание русского языка перед поступлением в общеобразовательные учреждения.