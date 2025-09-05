Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:43, 5 сентября 2025Россия

Провалившие антимигрантский школьный экзамен русские дети записали видеообращение

Не сдавшие антимигрантский школьный экзамен русские дети записали видеообращение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Многонационал»

Не сдавшие «антимигрантский» школьный экзамен русские дети записали видеообращение. Записанные ими ролики опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах несостоявшиеся ученики рассказывают, что оказались лишены возможности получить образование. Причиной тому стало недавно введенное в России тестирование на знание русского языка перед поступлением в общеобразовательные учреждения.

«Я приехал на свою историческую родину — Россию. Но комиссия решила, что я — мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю», — сказал на видео мальчик по имени Мирон. В такой же ситуации оказались еще несколько детей.

Ранее стало известно об открытии в Екатеринбурге школы для детей мигрантов — об этом заявила член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. Она утверждает, что всех российских учеников перенаправили в другое учебное заведение. «То есть мы учим за свои деньги представителей другой культуры, и эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну», — резюмировала Ахмедова.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я совершила большую ошибку». Аглаю Тарасову, задержанную из-за вейпа с гашишным маслом, освободили

    Россиянам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны

    Российского «Курьера» вооружили лазером

    Российские дроны заблокировали Константиновку и начали в городе «свободную охоту»

    Отобравший подписанную теннисистом кепку у мальчика миллионер извинился за свой поступок

    Жулин высказался об однополых дуэтах в фигурном катании

    В Москву снова вернется лето

    Стубб высказался о гарантиях безопасности США Украине

    Европу предупредили об ужасающем системном шоке

    Названа стоимость столичной квартиры Аглаи Тарасовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости