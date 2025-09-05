Провалившие антимигрантский школьный экзамен русские дети записали видеообращение

Не сдавшие антимигрантский школьный экзамен русские дети записали видеообращение

Не сдавшие «антимигрантский» школьный экзамен русские дети записали видеообращение. Записанные ими ролики опубликовал Telegram-канал «Многонационал».

На кадрах несостоявшиеся ученики рассказывают, что оказались лишены возможности получить образование. Причиной тому стало недавно введенное в России тестирование на знание русского языка перед поступлением в общеобразовательные учреждения.

«Я приехал на свою историческую родину — Россию. Но комиссия решила, что я — мигрант с недостаточным знанием русского языка. А кроме русского языка я никакого языка не знаю», — сказал на видео мальчик по имени Мирон. В такой же ситуации оказались еще несколько детей.

Ранее стало известно об открытии в Екатеринбурге школы для детей мигрантов — об этом заявила член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. Она утверждает, что всех российских учеников перенаправили в другое учебное заведение. «То есть мы учим за свои деньги представителей другой культуры, и эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну», — резюмировала Ахмедова.