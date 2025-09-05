Россия
17:44, 5 сентября 2025Россия

В России сделали школу исключительно для детей мигрантов

Член СПЧ Ахмедова заявила, что в Екатеринбурге сделали школу для детей мигрантов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Член совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, журналистка Марина Ахмедова заявила, что в Екатеринбурге сделали школу исключительно для детей мигрантов. Подробностями она поделилась в Telegram-канале.

Она пояснила, что школа № 149 была полностью укомплектована приезжими учащимися. Российских учеников, как утверждает Ахмедова, отправили в школу № 148.

По ее мнению, подобный подход с сегрегацией является нарушением прав человека.

«Во-первых, эти дети, общаясь только между собой, имеют мало шансов получить наш культурный код. То есть мы учим за свои деньги представителей другой культуры, и эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну», — написала член СПЧ.

Ахмедова добавила, что делить школьников по национальности сейчас недопустимо. Власти Свердловской области играют в опасные игры, уверена она.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что родители первоклассников заявили о множестве детей мигрантов.

