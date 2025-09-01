Россия
В Госдуме усомнились в эффективности мер по недопуску детей мигрантов в школы

Депутат ГД Матвеев: Родители первоклассников заявили о множестве детей мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Госдуме усомнились в эффективности мер по недопуску детей мигрантов в школы. Такое мнение высказал депутат Михаил Матвеев в Telegram-канале после общения с побывавшими на линейках родителями учеников.

Россияне рассказали парламентарию о большом числе первоклассников — детей мигрантов. Как именно они установили этот факт, не сообщается.

В этой связи Матвеев предположил, что ранее принятые меры по ограничению допуска детей иностранцев к получению школьного образования в России не работают.

С 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка. Не сдавшие тест не смогут поступать в школы. В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел первые его итоги. С заданием не справились свыше 98% испытуемых.

