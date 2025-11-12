Россия
Раскрыты тестовые баллы незачисленной в школу русской девочки из Латвии

«Регнум»: Не зачисленная в школу девочка из Латвии набрала 18 баллов из 20
Алан Босиков
Раскрыты тестовые баллы не зачисленной в школу русской девочки из Латвии. Заключение апелляционной комиссии опубликовало издание «Регнум».

Из ведомости следует, что девочка набрала 18 баллов из 20 возможных, справившись с 90 процентами заданий. По одному баллу у нее сняли лишь за задания, предусматривающие создание монологов и понимание прослушанного текста.

Документ датирован 5 ноября. В его резолютивной части приведено решение апелляционной комиссии — удовлетворить жалобу на первоначальные результаты тестов. Однако в школу девочка до сих пор не попала — ей нужно дождаться ответа школы о наличии свободных мест.

Департамент образования и науки города Москвы прокомментировал информацию о тестовых баллах девочки, его сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру». «В ходе апелляционной комиссии эксперты пересмотрели итоги работы девочки и коллегиально приняли решение увеличить результат на один балл. Таким образом, был достигнут минимальный порог, и ребенок будет зачислен в одну из московских школ в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.

О том, что русскую девочку из Латвии не зачислили в московскую школу, стало известно 11 ноября. Тогда сообщалось, что заявление о зачислении девочки во второй класс было несколько раз отклонено. Родители отдали второклассницу на дополнительные занятия, однако, по версии комиссии, она не справилась с тестовыми заданиями.

